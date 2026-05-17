美人気象予報士が白Ｔシャツ×デニムのカジュアルスタイルで魅せた。１７日までに自身のインスタグラムを更新し「普通のカフェかと思って入ったら、ラーメン×ピカソという面白い組み合わせのお店だった」と書き出したのは、３月まで「ＡＢＥＭＡＰｒｉｍｅ」に出演していた穂川果音。「おしゃれすぎて、ラーメン啜るのちょっと躊躇っちゃうくらい（でも、思いっきりすすりました！！）」という。この投稿には「果音ちゃん