タレント明石家さんま（70）が16日、MBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。アイスクリーム好きを明かした。初出演となったJuice＝Juice遠藤彩加里がアイスクリーム好きなことを明かすと、さんまも「俺、アイス意外と好き。俺、ピノやねん。冷凍庫に必ずひとつ入っている。普通のちっちゃいパック」と森永乳業の「ピノ」を常備していると明かした。移動の際、「新幹線で有名やったもん、アイス食べるんで。固い