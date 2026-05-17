東京五輪柔道金メダリストで、現在は新日本プロレスで活動するウルフアロン（30）が16日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西地区）に出演。2024年のパリ五輪の柔道混合団体決勝で話題となった“疑惑のルーレット”について言及した。ナインティナイン岡村隆史（55）が「あれはもう、みんなどういう話し合いやったんですか？あんなデジタルの、あんなん、あきませんやんね（ダメですよね）」と訴え、NON STYLE石田