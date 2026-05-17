俳優の町田啓太が、きょう17日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜後10：00）に出演。恩人・EXILE HIROが語る秘話や、駆け出し時代を救った先輩俳優とのエピソードから、俳優として花開くまでの日々を振り返る。【全身ショット】桜に包まれ…爽やかなブルーシャツを着た町田啓太俳優として朝ドラや大河ドラマなどで活躍する町田のデビューは、20歳で所属した劇団EXILE。その一方、高校時代はダンスに熱中し、