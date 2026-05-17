元モーニング娘。後藤真希（40）が、16日、フジテレビ系「土曜はナニする!?」（土曜午前8時30分）にVTR出演。電子写真集における日本歴代1位の売り上げがあった写真集「flos」について明かした。後藤は、仲良し芸能人が自由に旅する「日帰りぷらっとりっぷ」のコーナーで、同じ事務所で大の仲良しだという歌手の鈴木亜美（44）と埼玉県・長瀞を訪れた。鈴木が「この間出した写真集が2冊目だよね？」と聞いた。すると後藤は「最近の