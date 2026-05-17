大阪・長居公園の大阪市立自然史博物館は7月17日から10月12日まで、特別展『大絶滅展−生命史のビッグファイブ』を開催する。【画像多数】大迫力！2体並んだ恐竜の全身骨格…展示品＆展示風景地球の生命史の中で起きた5回の「大量絶滅」事変（通称「ビッグファイブ」）を、化石や岩石に残されたさまざまな証拠から紐解き、「生き物たち」の生存をかけた進化の歴史をたどる。東京・国立科学博物館で昨年11月1日から今年2月23日