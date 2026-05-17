東京五輪柔道金メダリストで、現在は新日本プロレスで活動するウルフアロン（30）が16日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西地区）に出演。金メダルの収納場所について明かした。今回の番組では、ウルフがこれまでの柔道歴などについて振り返った。ウルフは2021年に行われた東京五輪の柔道男子100キロ級で金メダルを獲得。表彰式で冷静な様子を見せていたことについて「クールでしたね」と聞かれると、「どっちかっ