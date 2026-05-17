17日、愛知県蒲郡市の集合住宅で、知人の男性をアイスピックとハンマーで殺害しようとしたとして、男が逮捕されました。 【写真を見る】「俺は今、人を刺した。そのうち死ぬと思う」と警察に通報知人男性をアイスピックとハンマーで殺害しようとした疑いで、無職の５３歳男を逮捕愛知・蒲郡市 殺人未遂の疑いで逮捕されたのは蒲郡市竹谷町の無職、角田幹義容疑者（５３）です。 警察によりますと、角田容疑者は