エンゼルス戦で鮮やかな逆方向への二塁打を放った大谷(C)Getty Images大谷翔平の“らしさ”が見える打席だった。現地時間5月15日に敵地で行われた古巣エンゼルスとの一戦、5回の第3打席に背番号17は逆方向に二塁打を放った。【動画】待ってました！12戦ぶりとなった大谷の７号豪快アーチシーン相手先発のジャック・コハノビツが投じた甘い変化球を見逃さなかった。カウント0-1とされた直後の2球目、外角低めに落ちていくシンカ