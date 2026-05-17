◇プロ野球セ・リーグ 巨人4-3DeNA(16日、東京ドーム)DeNAのOBで前監督の三浦大輔さんがこの日の巨人対DeNAの試合を解説。山本祐大選手のトレードについてコメントしました。DeNAは12日、山本祐大選手とソフトバンクの尾形崇斗投手と井上朋也選手との2対1の交換トレードを発表。このトレードについて三浦さんは「正直びっくりしましたね。正捕手でずっとマスクかぶってきましたからね」と思いを明かしました。続けて「やはりDeNAと