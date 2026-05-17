◇セ・リーグ巨人4―3DeNA（2026年5月16日東京D）1歳下のいとこが観戦する前で巨人の浦田が今季3度目の猛打賞など3安打1打点で勝利に貢献した。0―1の2回1死一、二塁で篠木の147キロ直球を中前にはじき返す同点適時打。6回2死、8回先頭でも中前打を放った。いとこの伊藤大暉さんはラグビー経験があり、今春から新社会人となった。共にトレーニングに励んだこともあり「自分の知識ではないものもあるので、聞きながらや