現地５月16日、アジア・チャンピオンズリーグ２（ACL２）の決勝で、ガンバ大阪がサウジアラビアのアル・ナスルとキングサウード・ユニバーシティ・スタジアムで対戦。30分にデニス・ヒュメットが決めた先制点を守りきり、１−０で勝利を飾った。世界的スターのクリスティアーノ・ロナウドを筆頭に、サディオ・マネ、ジョアン・フェリックス、キングスレー・コマンらを擁すタレント軍団をJクラブが破り、韓国のファンも驚きのよ