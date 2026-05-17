芝クッション値10・4＝やや硬め※土曜午前7時含水率＝芝G前6・6％、4角6・7％ダートG前1・1％、4角1・0％※土曜午前6時。芝は今週からDコース替わり。土曜は内をロスなく回った先行馬が止まらなかった。ダートはパサパサで、パワーを要するコンディションだ。