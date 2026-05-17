エンブロイダリーの前走は14キロ増だったが、太め感なし。体全体を使って、のびやかな脚さばき。後肢の踏み込みが力強く、成長を感じた。前走同様、リズム良く周回できればOK。カムニャックの前走は2人引きで隊列の一番後ろ。テンションは高かったが、実戦では力を出した。当日の落ち着きは鍵。クイーンズウォークは2着の昨年もリズミカルに歩けていた。体は大きいが、脚さばきの素軽さが特徴。前走のチェルヴィニアは集中力がひ