マピュースは坂路で最終調整を行った。鵜沢厩務員は「体重は大きく変わってないけど、筋肉のつき方が良くなって古馬らしい体つきになってきた。変わりなく順調です」と成長に目を細める。昨年の中京記念で重賞初制覇。「左回りのマイル戦はいいと思います」と同厩務員。JRA・G1初騎乗のゴンサルベスを背に一発を狙う。