カナテープは坂路4F68秒5とゆったり駆け上がって体をほぐした。堀師は「7歳でもフレッシュで活気を保っている。予定通りの調整ができたし、能力を出せる仕上がりにある」と仕上がりに太鼓判を押した。左回りの重賞では【1・1・1・0】と抜群の安定感を誇る。「当日落ち着いていて、馬場入りがスムーズなら」とポイントを挙げた。