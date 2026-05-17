実業家の愛沢えみりが、スタイル抜群のベアトップ姿を披露した。愛沢は今年２月、体の美容整形を公表し「産後、想像以上に胸がスカスカになってしまい、お洋服を着ても綺麗に着れなくなってしまい…悩んだ末、豊胸をしました」と報告。１２１万円でシリコン入れたと告白し「ふっくら、丸みがでたので、やってよかったです」と伝えていた。そしてこの日、「豊胸してから、ベアトップの水着もずり落ちてこなくなりました。笑」