◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―３ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）マルティネス（巨）が今季１２セーブ目。東京Ｄでは６セーブ目となった。東京Ｄで初セーブを挙げた２０年以降、この球場でのセーブ数は、２→４→３→１→２→２３→６で計４１。東京Ｄでのセーブ上位は、クルーン５２、石毛博史４２に次いで３番目になった。巨人移籍後は５８セーブ。巨人の通算セーブ上位は〈１〉角三男、クルーン９３〈３〉大勢８３〈４〉西