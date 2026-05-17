【過去と未来の交差点】シリアスからコミカルな役まで幅広く演じ分ける俳優の濱田岳（37）には、昭和を知る名優2人の教えが息づいている。蟹江敬三さん（2014年死去）と、西田敏行さん（24年死去）だ。「僕は“昭和の男”に育ててもらったと思う。頂いた時間や教えを生かすも殺すも自分次第」。2人の背中から学んだこととは。（前田拓磨）37歳にして芸歴28年の大ベテラン。デビューは9歳の時。TBSドラマ「ひとりぼっちの君に