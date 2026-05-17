第79回カンヌ国際映画祭の最高賞パルムドールを競うコンペティション部門で15日、濱口竜介監督（47）の「急に具合が悪くなる」（6月19日公開）の公式上映が行われた。脚本賞を受賞した2021年「ドライブ・マイ・カー」以来のカンヌのコンペ。世界初披露の場に濱口監督をはじめフランスの女優ビルジニー・エフィラ（49）、岡本多緒（40）、長塚京三（80）、黒崎煌代（24）ら主要キャストが顔をそろえた。一行が会場入りした途端