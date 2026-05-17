東京でG2勝ち（25年アイルランドT）があるラヴァンダはスムーズな輸送で東京競馬場に到着した。土屋助手は「何回も来ているんでね。いつもと変わらず、無事に輸送ができました」とリラックスした表情。府中実績では引けを取らない。「東京新聞杯は牡馬と差のない競馬（2着）をしていた。東京は合っていると思う」と期待した。