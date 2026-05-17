ワイドラトゥールは関西馬の先陣を切って午前11時55分、僚馬ケリフレッドアスクとともに東京競馬場入り。落ち着いた雰囲気で出張馬房に収まった。「中1週でまた東京だけど、見た感じや乗った感じは前走よりむしろいいと思う」と今井助手。昨年の当レースは11着も勝ち馬との着差は0秒5。持ち味の末脚を生かして上位進出を狙う。