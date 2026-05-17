5月17日（日）放送「ポツンと一軒家」のゲストは内藤剛志とAKB48の伊藤百花。「AKB48同期のメンバーとすごく仲が良いので、一度ポツン暮らしをしてみたいですね。メンバーで絆を深めながら泣いたり笑ったりしてみたいです！」と笑顔で話すのは伊藤。 ©ABCテレビ ドラマティックなロマンスを経て結婚した仲睦まじい夫婦。終の棲家と決めたのは、妻の生家がある鹿児島県の山奥の地。「幸せな映画を観終えたよう