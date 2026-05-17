24年の2冠牝馬チェルヴィニアは坂路からWコースで最終調整。1週前追いはWコースで6F77秒8の猛時計をマークするなど、意欲的に調教を積んできた。木村師は「特にトラブルはなく、元気に過ごしてくれています」と語った。前走中山記念は5着ながら、メンバー2位の上がり3F33秒7をマーク。G1舞台で女王復権となるか。