ヴィクトリアマイルは波乱の決着となることも多い牝馬G1。今年も一筋縄ではいかないメンバーに見えるが、AIのジャッジは単純明快の「1強」。断トツの指数93でエンブロイダリーを◎に指名した。昨年の桜花賞＆秋華賞2冠はG1のここでも最上位の実績。芝1600メートルは国内に限れば【3・1・0・1】、東京に限れば【1・1・0・0】と舞台設定は文句なし。前哨戦の阪神牝馬Sでは、今回も強敵となるカムニャックをきっちり退けた。ここ