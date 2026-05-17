栃木県で女性が殺害された強盗殺人事件で、きのう夕方、新たに、川崎市に住む16歳の男子高校生が逮捕されました。これで逮捕者はいずれも16歳の少年4人となり警察は「実行役は全員逮捕した」としています。今月14日、栃木県・上三川町の住宅で富山英子さん（69）が20か所以上を刺されるなどして殺害された事件ではすでに、16歳の少年3人が逮捕されていましたが、警察はきのう午後、川崎市内で別の16歳の男子高校生を発見、その後、