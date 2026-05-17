◇セ・リーグDeNA3―4巨人（2026年5月16日東京D）DeNA・筒香に復帰後初アーチが飛び出すも空砲に終わった。初回2死で右中間席へ先制の3号ソロ。12日に上半身のコンディショニング不良から復帰して待望の一発も「良くもなく、悪くもなくという感じです」。3回には一時勝ち越しの犠飛も放ち1安打2打点。それでも同点の7回2死二、三塁の好機で空振り三振し「ああいうところで打てていると試合の展開も違った」と唇をかんだ