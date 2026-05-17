5月17日（日）の『新婚さんいらっしゃい！』に、不動産会社の担当者と客として出会い結ばれたカップルが登場する。今回の新婚さんは、東京都江戸川区に暮らす22歳の夫と24歳の妻。「家探しで出会った不動産の担当者が僕の妻になりました」という、漫画のような新婚ストーリーが明かされる。秋葉原好きの夫の部屋には、大量の“推し”のぬいぐるみが並ぶ。秋葉原に住もうと物件を探したところ、駅から徒歩5分、しかも家賃が5000円安