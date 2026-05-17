NHK連続テレビ小説『風、薫る』で、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）が看護婦を目指す物語が本格的に動き出した。養成所で学びを重ねてきた2人は、いよいよ看護見習生として帝都医科大学付属病院での実習がスタートし、ここにきてお仕事ドラマとしての見応えを増してきている。 参考：『風、薫る』は“看護”にどう向き合うのか制作統括が明かす配役の裏側と学校編のポイント 患者にどう声をかけるのか。先輩たちの