◎17日のロッテ戦に先発するオリックス・曽谷は、明桜（秋田）時代で同学年だったロッテ・山口が12日に昇格し「サブロー監督に出してもらえるよう、願っておきます」。対決の実現が楽しみです。◎巨人・川相ディフェンスチーフコーチは、バント練習中の浦田に「バントはうまいに越したことはないからな〜」とぽつり。世界記録の通算533犠打を決めた言葉には説得力があります。◎DeNAの相川監督は凄かった捕手に谷繁元信氏の