◇パ・リーグ楽天4―3ソフトバンク（2026年5月16日楽天モバイル）勝利の女神の力を借りた楽天・古謝が6回7安打2失点と粘った。7試合目でようやく今季初勝利を手にし「道のりが長く、モチベーションを保つのが一番大変でしたけど、まず1勝できた」と安堵（あんど）した。ソフトバンクとは早くも4度目の顔合わせだった。鍵となったのは前回1日の対戦で一発を浴びた4番の栗原。対戦打率・375の難敵を初回、3回、5回といずれ