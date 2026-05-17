ニシノティアモは坂路、ダートコースで汗を流した。上原佑師は「今週の追い切りは負荷をかけていないので、特に疲れはなくいい状態でレースに臨めそう」と話した。「真ん中から外」という希望通り、16番枠となった。「甲斐路S（1着）も外枠（16番）から競馬できているので、枠は問題ないと思う。楽しみですね」と好感触だった。