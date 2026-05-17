ケリフレッドアスクは藤原厩舎のもう一頭、ワイドラトゥールと同じ馬運車で無事に東京競馬場へ到着した。東京への輸送は昨年のオークス（8着）以来だったが、今井助手は「今年はずっと長距離輸送だし慣れたもの。渋滞もなく、すんなり来られた」と涼しい顔。そのオークス以来のコンビとなるディーの手綱さばきで大駆けを狙う。