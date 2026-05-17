◇パ・リーグロッテ2―０オリックス（2026年5月16日ZOZOマリン）ロッテは0―0の6回1死二、三塁から佐藤の左前打で2点を先制。5人の継投で零封し、今季2度目の3連勝で借金を6に減らした。佐藤は前日まで2試合連続本塁打を放ち、この日も2安打2打点。「食らいついたっていう感じ。（目付けの）高さだけ上げて、打ちにいこうと思ってたんで」と決勝打を振り返った。少ない好機をものにし、サブロー監督も「良い攻撃でした