◇バレーボール大同生命SVリーグサントリー2−3大阪B（2026年5月16日横浜アリーナ）2戦先勝方式の男子プレーオフ決勝第2戦が行われ、レギュラーシーズン（RS）2位の大阪Bが同1位のサントリーに3―2で競り勝ち、1勝1敗に並んだ。17日に第3戦が行われ、勝った方が頂点に立つ。サントリーは2連勝を逃して、連覇は持ち越しとなった。第1セットで大阪Bを圧倒しながら、第2、第3セットを連取され、第5セットでも途中から相手