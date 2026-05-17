◇パ・リーグ楽天4―3ソフトバンク（2026年5月16日楽天モバイル）4―3の9回2死満塁で救援した楽天・柴田がプロ初セーブを挙げた。「緊張したけど、抑えるしかないと腹をくくって投げた」。2連投中の守護神・藤平はベンチを外れ、9回に登板して1点を失った加治屋の後を受け、近藤を一ゴロに仕留めた。昨オフに戦力外通告を受けながら約2週間後に異例の再契約。今季は7試合で5回無失点で「（戦力外後に）こういうことも