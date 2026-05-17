パラディレーヌは昨年オークス以来の東京遠征。仁岸助手は「輸送は全然平気なタイプで、おとなしくしている。予定より到着は遅くなったけど、中山や福島よりは時間が短いので」と愛馬をなでた。前走福島牝馬Sは8着に敗れたが「状態は前々走より良かった」と回顧。「出来は落ちていない。体調に不安はない」と自信をのぞかせた。