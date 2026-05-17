女優の山田杏奈（25）が16日、都内で開かれた主演映画「NEWGROUP」（監督下津優太、6月12日公開）の完成披露上映会で舞台あいさつした。組み体操をテーマに集団行動における人間の行動心理を描く物語で「言葉で説明するより、見終わった後の気持ちが全てかなと。とにかく見てみてください、と言うしかない映画」と紹介。劇中に登場する日体大体操部の人間ピラミッドと一緒に写真撮影し、「私も小学生の時にやりました。一番