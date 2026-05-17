ココナッツブラウンは初めて関東圏への輸送となった。柴原助手は「多少イレ込みはあったが暴れているわけではないし、いつもこれでレースはできています」と問題なしを強調した。「一番使いたいと思っていた舞台。今の差しが利く馬場も合っています」。4カ月ぶりの休み明けだが、鉄砲は走るタイプ。大駆けムードが漂っている。