ドロップオブライトは2度目の東京。中西助手は「古馬なので落ち着いている。問題ない」と愛馬の様子を伝えた。昨秋の京成杯AHで2着に入ると、ターコイズSで重賞2勝目。7歳でも元気いっぱいだ。「（松若）風馬さんが乗ってから、ゲートがおとなしくなった。手は合っているし、あとはお任せします」と鞍上に全権委任した。