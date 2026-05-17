アイサンサンは4度目の東京輸送。「輸送は何回も経験しているし、おとなしかった。先週ピリッとしているところがあったので今週は追い詰めないように調整。雰囲気はいい。勝っているコース。うまいこと走ってくれれば」と三山助手。前走の愛知杯は12番人気の低評価を覆して逃げ切り。無欲の逃走劇で、再び波乱の立役者となるか。
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