クイーンズウォークは昨秋天皇賞（9着）以来の東京輸送。安井助手は「普段通り、お利口さんでした」と順調さをアピールした。今年の始動戦となった前走金鯱賞は3着。「結果的に休み明けで切れが鈍っていた。今回は騎手にしっかりやってもらって仕上がりはいい」と上積みを強調した。昨年は2着、今年は1つ上の着順を目指す。