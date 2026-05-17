俳優の染谷将太（33）が16日、都内で主演映画「廃用身」（監督吉田光希）の公開記念舞台あいさつに出席した。まひで回復の見込みがない手足を切断するという、革新的な治療法「Aケア」を提唱する医師という役どころ。「たくさんの倫理観が問われる、自分でも見たことのない映画だと思う。これまでの作品の公開に比べ、言葉にできない緊張感があった」と素直な思いを吐露。その上で「賛否両論があるはずなので、いろいろとカラ