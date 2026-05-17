◇パ・リーグ西武4―5日本ハム（2026年5月16日ZOZOマリン）西武の予告先発の左腕・隅田が左肩の違和感のため先発回避。急きょ代役先発となった北海道出身の佐藤爽は、実家がエスコンフィールドから車で10分ほどの“凱旋登板”だったが、4回2/3を5安打4失点で降板した。8回に5番手・甲斐野がレイエスに決勝弾を許し、連勝は7でストップ。打線も放った4安打が全てソロアーチで、西口監督は「一発しか出なかった試合。なか