芝クッション値9・5＝標準※土曜午前7時含水率＝芝G前11・1％、4角12・0％ダートG前2・9％、4角2・6％※土曜午前5時30分。芝は内寄りの傷みが激しく、直線は避けるシーンが目立つ。中〜外が伸びる。内で粘るには相当な力が必要。乾いてきたダートは前優位。