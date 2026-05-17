落語家の桂三木助（42）が16日、東京・新宿末広亭で深夜寄席興行「死神の会」を行った。チケットは当日券のみで、立ち見まで完売する大盛況ぶりだった。三木助は「こんなにたくさんの方に携わっていただき感謝です」と喜んだ。立川談志さんの命日にあたる11月21日に再び公演を行う構想も明かし、さらなる深夜寄席の盛り上げを予感させた。末広亭の深夜寄席は本来、二つ目の研さんの場として、毎月第4土曜日の午後9時から開催さ