◇バレーボール・大同生命SVリーグ男子プレーオフ決勝第2戦大阪ブルテオン3―2サントリー（2026年5月16日横浜アリーナ）2戦先勝方式の男子プレーオフ決勝第2戦が行われ、レギュラーシーズン（RS）2位の大阪Bが同1位のサントリーに3―2で競り勝ち、1勝1敗に並んだ。主将の西田有志（26）が20得点、甲斐優斗（22）が14得点と奮闘し、フルセットの接戦を制して初優勝に王手をかけた。17日に第3戦が行われ、勝った方が頂点に立