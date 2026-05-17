◇セ・リーグヤクルト0―8中日（2026年5月16日バンテリンD）9人全員右打者で大野攻略を狙ったヤクルト打線が沈黙した。今季最少の2安打で7度目の零敗。池山監督は「右を並べたけど、ゼロ行進になってしまった」と唇をかんだ。先発の奥川が3回までに6失点と崩れ「優位に投球させてしまったのも一つの敗因」。大野には今季2試合で計14回で5安打しか放てずいまだに無得点で「また対策を練らないといけない」と話した。