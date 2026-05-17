阪神牝馬Sを制したエンブロイダリーは素軽いフットワークで坂路を駆け上がった（4F65秒3）。小西助手は「金曜に蹄鉄を履き替えたけど、バランス良く走れていた。気合乗りもありつつ、我慢することもできていた。何も言うことがないですね。いい状態でレースに臨めそう」と満足げ。G1・3勝目に向けて、万全の仕上がりで挑む。