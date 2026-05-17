◇セ・リーグ巨人4―3DeNA（2026年5月16日東京D）「1番・右翼」で出場した巨人の平山が決勝のホームをに滑り込んだ。同点の7回先頭で中前打を放つと、続く泉口の初球に二盗を決めた。その後三塁まで進み、ダルベックの投ゴロが大きく弾んだのを見てスタートを切り「バウンド跳ねたんで勝負してみようと思って」と振り返った。13日の広島戦はコンディションを考慮してベンチを外れたが「体の状態は100点に近いので次も